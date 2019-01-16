Точный гороскоп на среду

Если на сегодняшний день вы не успели запланировать никаких важных дел, то и правильно: гороскоп на этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Звезды сегодня будут настраивать на мечтательный лад, пробуждая фантазию и отвлекая внимание. Сосредоточится на рабочих моментах в таком состоянии будет сложно, а совершить ошибку - пара пустяков. Зато этот день идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости - прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда - могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!

Овен

Сегодня Овну надо быть трижды осторожным - особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Овну покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, сегодня ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Овен сможет вернуться к тому, что задумал.

Телец

Энтузиазм Тельца способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Телец со своим усердным рвением сегодня может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Тельцу поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Тельца активности, стараться не проявлять излишнего рвнения.

Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам расслабиться и как следует отдохнуть. Им это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Близнецам придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Близнецов сегодня это не тяготит: уже на днях они возьмутся за дела с новыми силами!

Рак

Раку необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Рака притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив - взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, сегодня небольшая авантюра пойдет Раку на пользу, вернув ему свежее восприятие "здесь и сейчас".

Лев

Любой механизм, винтиком которого является Лев (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Льва, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет сегодня ожидать от Льва подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Дева

Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Деве действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно она ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Дева захочет решить сегодня какой-нибудь важный вопрос, ей волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Весы

Весам не следует лезть в авантюры - и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где они хотя бы чуть-чуть рассчитывают на удачу, их могут ждать сбои: удача сегодня возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Весам сегодня достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Скорпион

Сегодня Скорпиону не стоит полагаться только на себя - самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Скорпион может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Скорпиона отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Скорпион станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Стрелец

Стрельцу не стоит браться за крупные проекты с участием других - ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Стрелец может хотя бы немного положиться, - это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Козерога к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура". Другими словами, Козерогу сегодня не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций - и люди за ним охотно пойдут!

Водолей

Водолею следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Водолей считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы сегодня могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Водолею стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Рыбы

День не склоняет Рыб анализировать или вдаваться в подробности. Рыбы могут на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают их, что полагаться на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения - неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, сегодня Рыбам не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

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