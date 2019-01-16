Дэнни Гловер снимется в продолжении «Джуманджи»
16 января 2019 10:35 147
Американский актер Дэнни Гловер примет участие в съемках сиквела "Джуманджи: Зов джунглей". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Deadline.
Как отмечается, в фильме также будут задействованы Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан.
Режиссером картины выступит Джейк Кэздан.
Ранее сообщалось, что Дэнни Де Вито также снимется в продолжении "Джуманджи".
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