Дэнни Гловер снимется в продолжении «Джуманджи»

Американский актер Дэнни Гловер примет участие в съемках сиквела "Джуманджи: Зов джунглей". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Deadline.

Как отмечается, в фильме также будут задействованы Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан.

Режиссером картины выступит Джейк Кэздан.

Ранее сообщалось, что Дэнни Де Вито также снимется в продолжении "Джуманджи".

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