Потерявшую сына мать парализовало от страха, когда она увидела запись с камеры - ВИДЕО

Агент по недвижимости рассказала, что в тот момент они вместе с дочкой Лорен смотрели телевизор. Женщина уже почти успела уснуть, когда на телефон пришло уведомление, что на кухне кто-то есть. Там была установлена камера, которая реагирует на звук и движение, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Взглянув на кадры, Ходж увидела бородатого мужчину в белой пижаме. Он был очень похож на её сына, скончавшегося два года назад от передозировки. Только фигура была прозрачной. Лорен воскликнула: "Мама, это Робби!" И они вместе бросились на кухню, но никого не обнаружили. Следов проникновения также не было видно."Я была ошеломлена. Он действительно был похож на него - борода и прочее"

Дженнифер Ходж, мать

Американка рассказала, что Робби был любящим, заботливым человеком. Они вместе даже создали благотворительную организацию, чтобы помогать людям с зависимостью, но сам сын не смог спастись. По словам Дженнифер, даже спустя несколько дней она не может спокойно смотреть на странные кадры и по-прежнему считает, что это необъяснимо. Тем не менее женщина думает, что таким образом сын дал ей знак, что у него всё хорошо.

"<...> Он дал мне знать, что счастлив на небесах. Это меня немного утешает, но я всё равно думаю, что это странно. Я потрясена - почему это случилось со мной? С тех пор я ничего не видела и никогда не видела призраков прежде"

Дженнифер Ходж, мать

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

