Отец поместил кое-что в правый глаз своей дочери и буквально спас ее - ВИДЕО
17 января 2019 09:15 88
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Источник: Гвоздь
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