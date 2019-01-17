Раскрыт главный секрет портрета Джоконды
Исследователи из Билефельдского университета в Германии разоблачили миф, который преследует картину художника Леонардо да Винчи.
Известная оптическая иллюзия, согласно которой взгляд Джоконды следит за наблюдателем, наконец, раскрыта. Полный текст научной работы ученые опубликовали в журнале i-Perception, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Ученые попросили 24 участников эксперимента взглянуть на изображение Моны Лизы на компьютерном мониторе в высоком разрешении. Их спросили, куда именно по их мнению смотрит женщина с портрета. Важный момент: некоторые опрашиваемые видели картину целиком, а некоторым показывали лишь фрагменты - глаза и нос.
Между экраном и респондентами ученые установили линейку. Так их попросили указать, какой именно угол занимает взгляд Джоконды.
По итогу опроса оказалось, что угол между взором добровольцев, которые рассматривали портрет и направление взгляда женщины составляли в среднем 15,4 градуса. Если встать на расстоянии 66 сантиметров от работы художника, то отклонение составляет 27,9 сантиметра правее.
Ученые пришли к выводу, что "эффект Моны Лизы" возникает лишь тогда, когда угол не превышает пяти градусов. А раз Джоконда не смотрит на зрителя, то и сам эффект попросту отсутствует, так как не выполняется его главное условие.
И хотя большинство людей, когда-либо видевших картину, все равно убеждены, что Джоконда действительно следит взглядом за зрителем, на деле это всего лишь утверждение, которое принято на веру из-за его необычайной популярности.
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