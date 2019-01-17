Секреты отелей, о которых вам не расскажет портье

Всем нам хочется получить от отдыха только приятные впечатления. Для этого нужно предусмотреть множество ситуаций. Day.Az со ссылкой на WomanHit.ru поделится тайнами отелей, которые помогут сэкономить нервы и бюджет.

Большинство из нас любит путешествовать. Кто-то останавливается у друзей, другие снимают жилье в частном секторе, но подавляющее количество предпочитает отели. Есть множество критериев, по которым турист выбирает отель: количество звезд, расположение, сервис и многое другое. И все же вам не помешает узнать несколько гостиничных секретов, о которых вам никогда не расскажет персонал отеля.

Цена за номер

Когда в базе отеля остаются свободные номера, персонал пытается как можно быстрее их сдать, а потому и цена на них будет меньше. Обычно отель не вывешивает на сайт цены на "горящие" номера, ведь есть смысл подождать, кто предложит больше.

Узнать название отеля вы сможете только после того, как пройдет оплата номера через сайт бронирования. Все, что вам высвечивается на страничке: услуги, количество звезд и тип номера. И, конечно же, район, где располагается отель. Как правило, отменить бронь на такой номер невозможно.

Это довольно выгодный ход, если вы едете на продолжительное время и хотите сэкономить. Постарайтесь бронировать номер после шести вечера: скидка будет серьезней.

Вы можете значительно снизить цену

Тут все зависит от того, каким способом вы будете оплачивать номер. Сайты бронирования получают процент от отеля, так что оплата на побочной платформе выйдет чуть дороже. Все, что вам нужно, это позвонить в отель и попробовать немного сбить цену. Этот способ хорошо работает при бронировании номеров в небольших отелях.

Услуги, входящие в стоимость проживания

Когда будете получать ключи на ресепшн, не забудьте спросить, какие услуги уже включены в стоимость. Ответ может вас приятно удивить: вода, приборы для укладки волос и многое другое вы можете получить совершенно бесплатно на время всего пребывания в отеле. Но подробности нужно узнавать у администратора. Кроме того, если повезет, вам могут предоставить услуги такси, ресторана, разбудить вас или принести завтрак/обед.

Вас могут переселить

Очень часто отель предлагает для брони гораздо большее количество номеров, чем есть в их фонде, в этом случае велика вероятность, что все номера будут уже заняты к вашему приезду. Но есть и плюсы: в ситуации, когда вас "разворачивают" на входе, вы можете потребовать компенсацию в виде экскурсии или повышения класса номера.

Номера отличаются

Существует книга бывшего сотрудника отеля, который практически всю жизнь посвятил отельному бизнесу, в которой он рассказывает, что даже если администратор заверяет вас, что все номера одинаковы, это не так. Стоит чуть доплатить портье, и вы получаете дополнительные услуги или номер в разы лучше забронированного.

Не все заведения в округе так уж хороши

Собираясь на обед, сами заранее поищите информацию о прилегающих ресторанах, кафе и барах. То же касается и других заведений. Портье будет советовать вам те места, с которыми у него налажены отношения и которые осуществляют выгодную прибавку к его зарплате, лишь бы он приглашал как можно больше постояльцев. Так что озаботьтесь организацией досуга самостоятельно: поищите отзывы в интернете.

Жаловаться можно

Никогда не терпите хамство от сотрудников отеля и слишком буйных соседей. Поверьте, отель сделает все возможное, чтобы уладить конфликт мирно, им просто не нужны ваши отрицательные отзывы. В качестве компенсации за причиненные неудобства вам могут предложить дополнительные услуги. Главное, самим не начинать скандал и разговаривать с администратором на равных.

Сейф в номере не так надежен, как кажется

Никто не даст вам гарантию, что по возвращении в номер ваши вещи в сейфе останутся на месте. Если вам есть что хранить, воспользуйтесь сейфом отеля и попросите документ о том, что вы сдали вещи. Из этого сейфа крайне сложно что-нибудь забрать, так как не всем сотрудникам открыт к нему доступ.

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