Синоптики назвали самое жаркое место на планете. Согласно наблюдениям метеорологов, жара в Южной Австралии побила все температурные рекорды. Об этом сообщил сайт издания Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на 360tv.ru.

Термометры в австралийских городах Таркула (Tarcoola), Порт-Огаста (Port Augusta) и Ок-Валли (Oak Valley) во вторник, 15 января, преодолели отметку в 50 градусов выше нуля. Сейчас это без преувеличения самые жаркие города на планете.

Синоптики предупредили, что в ближайшее время и эти температурные рекорды могут быть побиты. Метеорологи ожидают, что пик жары придется на пятницу, 18 января. Пока же местные жители спасаются от пекла кто как может.

Кто-то проводит все время на пляже, кого-то спасает кондиционер. Местные жители рассказывают, что дети поливают друг друга водой из ведер, но и это помогает мало.

Метеоролог Энтони Корнелиус также предупредил, что в ближайшее время следует ожидать усиления жары. По его словам, нынешние температурные показатели обновили абсолютные рекорды жары, которые были зафиксированы в этих местах еще в середине прошлого века.

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