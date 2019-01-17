8 фильмов о цене успеха

Day.Az со ссылкой на ivi.ru представляет подборку фильмов о признании, славе и о той цене, которую приходится за них платить.

"Звезда родилась"

Знаменитый кантри-певец в какой-то забегаловке знакомится с талантливой начинающей певицей, растерявшей все надежды на славу. Влюбляется и помогает девушке добиться успеха, но сам тем временем стремительно теряет популярность.

"Движение вверх"

Основано на реальных событиях Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года. Это история о том, сколько усилий пришлось приложить тренеру, чтобы игроки сборной СССР по баскетболу поверили в то, что они могут побеждать.

"Социальная сеть"

Драма о том, как Марк Цукерберг придумал и развивал Фейсбук, а также о том, сколько друзей он потерял в погоне за славой и деньгами. Фильм имеет многочисленные расхождения с реальностью, но от этого не менее ценен - как художественное произведение.

"Ла-Ла Ленд"

Начинающая актриса Миа бесконечно бегает по кастингам, но пока ничего не получается, поэтому она вынуждена работать за прилавком в кафе. А джазовый музыкант Себастьян страдает, потому что ему приходится играть очень простую музыку на потеху публике, а он хочет исполнять джаз. Однажды у них все получится, и они даже будут счастливы, но не так, как предполагали изначально.

"В погоне за счастьем"

Основанный на реальной истории миллионера Криса Гарднера, фильм рассказывает о начале брокерской карьеры героя. Крис мечтает работать на бирже и заработать для сына много денег, но для этого ему необходимо полгода вкалывать без зарплаты, жить с ребенком в ночлежках и в метро. "Никому не позволяй говорить, будто ты чего-то не можешь", - это главное, чему он учит своего сына.

"Женщина сверху"

Изабелла Оливейра и её муж Тониньо держат ресторанчик в Баии и счастливы, пока Изабелла не уличает супруга в измене. В расстроенных чувствах она улетает в Сан-Франциско, чтобы начать новую жизнь. Благодаря таланту и харизме она становится звездой кулинарного шоу. Но только приходит время наслаждаться успехом, как приезжает бывший и всячески пытается уговорить ее вернуться домой.

"Дьявол носит Prada"

Чтобы как-то зацепиться в нью-йоркском журнальном бизнесе, Андреа устраивается помощницей к главному редактору модного глянца Миранде Пристли. Обе не в восторге друг от друга, однако потихоньку срабатываются. Андреа приходится принести немало жертв этой престижной работе, и чем ближе успех, тем большим надо поступиться.

"Шеф Адам Джонс"

Высококлассному повару-перфекционисту Адаму Джонсу для победы в этой жизни все время чего-то не хватает. И однажды, когда он поймет, что это, получит заветную третью звезду Мишлен - высшую поварскую награду.

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