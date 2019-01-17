Что будет, если выпить испортившееся молоко

Человек, сам того не замечая, часто действует на автомате, например, берет пакет молока из холодильника и начинает жадно пить. И только после того, как выпито изрядное количество, приходит понимание, что с молоком что-то не то. Оно испортилось! Чем же это грозит? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Для начала стоит спокойно разобраться, что же за молоко вы выпили - натуральное, грубо говоря, из-под коровы или пастеризованное из магазина.

Так как натуральное молоко не проходит термообработку, в нем живут присущие ему бактерии, со временем они "съедают" молочный сахар - лактозу - молоко скисает и превращается в простоквашу. Йогурт, кефир, ряженка, ацидофилин и другие кисломолочные продукты получают таким же образом, но микроорганизмы туда "подселяют" другие, например, болгарскую палочку или кефирный грибок.

В пастеризованном молоке нет молочных бактерий, именно поэтому оно может долго храниться в закрытой упаковке. Как только вы вскрыли пакет молока, туда начинают постепенно попадать бактерии и "портить" молоко. Какие именно и в каком количестве бактерии попадут в ваше молоко, предсказать невозможно, отсюда и непредсказуемость реакции организма.

Нередко это проходит вообще без последствий. Если у вас высокая кислотность желудочного сока, то есть шанс, что все бактерии, попавшие в желудок с испорченным молоком, погибнут в кислой среде и не принесут организму никакого вреда. В противном случае бактерии попадут в кишечник и начнут "конкурировать" с естественной микрофлорой кишечника. И здесь, конечно, все зависит от того, насколько сильны "родные" бактерии, населяющие ваш кишечник. Вы можете отделаться легким вздутием живота или серьезно пострадать от диареи. Лечение симптоматическое, но если у вас неукротимый понос, рвота, высокая температура и другие признаки отравления, вызывайте врача. Не ждите!

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