Загадки природы: зачем зебрам полосы

Ученые выяснили, почему шкура зебр обладает черно-белыми полосами. Такая расцветка не помогает им спрятаться от хищников, зато является эффективной защитой от насекомых. Об этом сообщает Royal Society Journal, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Чтобы проверить эту теорию, исследователи из Будапештского университета выставили на открытый воздух манекены, выкрашенные в черный и белый цвета. Слепни действительно кусали их в десять раз реже, чем однотонных кукол. Очевидно, полосы рассеивают свет, и насекомым труднее их заметить.

Исследователи отметили, что аборигены из Африки и Австралии также украшают свои тела подобными узорами. Рисунки показывают принадлежность человека к определенному племени, но могут также служить и для защиты от кровососов. Укусы слепней не только вызывают болезненный зуд, но и нередко способствуют распространению заболеваний, так что этот эффект очень важен.

Эксперименты показали, что чаще всего слепни кусают животных с темной однотонной шкурой, реже предпочитают ярко-белых особей, а полосатые практически не страдают от них.

Отметим, что существуют и другие теории, объясняющие полосы у зебр. Например, что они сбивают с толку хищников, помогают животным узнавать друг друга и даже обеспечивают оптимальную терморегуляцию. Но ни одна из них пока не доказана экспериментально.

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