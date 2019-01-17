Точный гороскоп на четверг

Сегодня в гороскопе будут преобладать два главных тренда: стремление к независимости и тяга к справедливости. Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться. Ну а если встретились, то хотя бы избегайте острых вопросов - день склоняет к спорам, и в запале вам вдруг может показаться, что лучшим решением станет разрыв. Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию - все это не лучший фон для ведения ответственных дел.

Овен

Сегодня Овен будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Овна. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Овну сегодня стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!

Телец

В делах Телец способен на решительные, даже радикальные, меры - особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Телец необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же - его боевой настрой поможет ему сегодня решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Близнецы

В Близнецах может проснуться критик. Причем критичность Близнецов будет в меньшей степени направлена на себя и в большей - на всех остальных. Близнецам может казаться, что их замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Близнецов сегодня пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что им решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Рак

Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Рака свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Рак сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день сегодня ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Лев

Весь день Лев может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть - подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Льву вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Лев может сделать сегодня, - это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Дева

У Девы будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Дева сегодня способна далеко вырваться вперед! Этот день ей стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Весы

У Весов будет обострено чувство справедливости! Они способны грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтут, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо "покачать права", а заодно и поставить обидчика на место. Однако Весы сегодня способны увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом

Скорпион

Сегодня Скорпион весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Скорпиону сегодня ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Скорпион может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде - вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Стрелец хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие сегодня тоже оценят в Стрельце честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Козерог

В каких-то вопросах Козерогу для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах - тем более. Сегодня, выложив все напрямую, Козерог рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Водолей

В делах Водолей будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь - однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Водолею сегодня лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Рыбы

У Рыб день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено их расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что им придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим "чем-то" окажется рабочий стол, а может быть, Рыбам пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Рыбы сегодня имеют все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.

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