Самые необычные смотровые площадки в мире - ФОТО

Смотровые площадки любят посещать практически все туристы. Они расположены высоко над землей, с них открываются прекрасные панорамные виды и можно буквально охватить все достопримечательности взглядом за раз. Большинство из таких площадок не особенно отличаются друг от друга, но есть и уникальные, совершенно не похожие на своих "собратьев". Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям самые необычные смотровые площадки в мире.

"UFO" (Братислава)



Эта "летающая тарелка", которую видно практически из любой точки Братиславы, имеет уникальную конструкцию: всего один пилон высотой в 90 метров. На его вершину и "приземлилась" смотровая площадка, очень похожая на неопознанный летающий объект. Чтобы попасть на "борт", UFO необходимо сначала подняться на лифте, а затем преодолеть еще десяток ступеней. Но оно того стоит. С площадки открывается просто потрясающий вид.

Иллаварра Флай (Австралия)



Эта смотровая площадка является "по совместительству" и замечательным аттракционом, привлекающим как туристов, так и местных жителей. По сути - это самая настоящая тропинка из металла, огороженная стеклянными стенками, проложенная прямо по верхушкам деревьев на высоте 25 метров от земли. Если быть точными, "тропинок" две, обе они ведут к центральной башне, на которую также можно подняться, если не хватило острых ощущений во время прогулки над деревьями.

"Путь доверия" на горе Тяньмэнь (Китай)

Эта площадка порадует тех, кому по вкусу экстрим. Для начала на нее надо подняться по горному серпантину, и только потом вы ступите на "Путь доверия". Названа так площадка не случайно: это стеклянная тропа, опоясывающая склон горы Тяньмэн, находится на высоте 1430 метров. Ее протяженность всего 60 метров, но этого вполне достаточно, чтобы испытать по-настоящему незабываемые впечатления и пощекотать себе нервы. Стеклянный пол под ногами находится прямо над пропастью, но если вам удастся оторвать от него взгляд, вам откроются прекрасные виды уникального заповедника Чжанцзяцзе.

Смотровая площадка над фьордом Аурланд (Норвегия)



Эта удивительная площадка заняла первое место в конкурсе лучших туристических маршрутов Норвегии. Архитекторы Томми Вильхельмсен и Тодд Сондерс постарались на славу, создав деревянный мост-трамплин, который буквально срывается в пропасть. Разумеется, кроме удивительной красоты авторы площадки позаботились и о ее безопасности: кажущийся "голым" край на самом деле защищен прочным, практически невидимым стеклом. Располагается эта красота на высоте 640 метров над одним из самых прекрасных фьордов Норвегии - Аурланд.

"Небесный мост" Лангкави (Малайзия)

Для того, чтобы подняться на высоту 710 метров на удивительный мост, сначала придется преодолеть две канатные дороги, в конце которых вы сможете отдохнуть на двух небольших смотровых площадках. Но это еще не главное. Сам мост Лангкави находится еще выше. Да, дорога предстоит длинная, но оно того стоит. В итоге вы попадете на устойчивую металлическую конструкцию, которая словно парит над вершинами деревьев и соединяет два пика горы Гунунг. Мост крепится к единой основе с помощью восьми тросов и вполне безопасен. Правда, осознать это, находясь на такой высоте, очень непросто.

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