Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга
Группа американских исследователей установила, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, с выводами ученых можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 454 человека, в том числе 191 страдающий от деменции. Добровольцы проходили тестирование на физическую силу, также оценивалось их мышление и память в течение 20 лет. Каждый испытуемый согласился пожертвовать свой мозг для анализа после своей смерти.
В среднем за два года до ухода из жизни каждый из участников исследования получал носимый на запястье акселерометр. Устройство круглосуточно контролировало физическую активность, как минимальную (передвижение по дому), так и более энергичную - упражнения. Оказалось, что те, кто вел сидячий образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже проходили тесты на память и мышление.
Ранее исследователи установили, что высокий уровень физической активности и отсутствие лишнего веса снижают вероятность сердечного приступа примерно в два раза.
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