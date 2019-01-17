Пассажиры были уверены, что этот мужчина - пилот. Правда шокировала всех - ВИДЕО
17 января 2019 22:30 165
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Источник: Гвоздь
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