Парень сам собрал 3D принтер, чтобы печатать вот это - ВИДЕО
17 января 2019 23:30 159
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник: Гвоздь
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
00:10 269
Точный гороскоп на пятницу
17 января 21:21 320
Ученые раскрыли секреты самого опасного оружия бактерий
17 января 20:09 812
Кассовые чеки оказались опасны для здоровья
17 января 19:53 555
Предсказано полное исчезновение кофе
17 января 19:43 545
Найдены останки загадочного древнего человека
17 января 23:53
Экс-министра охраны природы Армении объявли в розыск
17 января 23:43
США начнут размещать элементы ПРО в космосе
17 января 23:35
В Баку электрический столб упал на грузовик - ФОТО
17 января 23:33
Астрономы узнали, когда Сатурн стал "властелином колец"
17 января 23:31
Ураган в Баку: на Каспии огромные волны - ОБНОВЛЕНО
17 января 23:25
Kürdəmirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
17 января 23:24
Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 9,3 metrə çatır
17 января 23:20
Самед Сеидов о двойных стандартах в Европейском парламенте
17 января 23:11
Российские ученые создали суперкомпьютер
17 января 22:52
Муж Елизаветы II разбился на машине
17 января 22:39
Нурмагомедов не хочет драться с Макгрегором
17 января 22:30
Трамп рассказал о планах расширить систему ПРО на Аляске
17 января 22:17
Мэй отказалась от поездки в Давос
17 января 22:14
Disney переснимет "Горбуна из Нотр Дама" с живыми актерами
17 января 22:07
Палестинец провернул самую большую аферу на ЧМ-2018
17 января 22:03
«Барселона» может быть дисквалифицирована из Кубка Испании
-
17 Янв. 20:58 31 400
-
17 Янв. 15:30 12 990
-
17 Янв. 23:31 7 840
-
17 Янв. 03:30 5 604
-
17 Янв. 09:15 4 455