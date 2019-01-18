В 2 года эта девочка пережила ядерный взрыв. А позже прославилась на весь мир - ВИДЕО

18 января 2019 09:15

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Источник: Гвоздь

 
 

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В 2 года эта девочка пережила ядерный взрыв. А позже прославилась на весь мир

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