В 2 года эта девочка пережила ядерный взрыв. А позже прославилась на весь мир - ВИДЕО
18 января 2019 09:15 236
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Источник: Гвоздь
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