Самые известные долгострои планеты - ФОТО
Day.Az со ссылкой на anews.com представляет читателям самые удивительные незаконченные здания мира.
Собор Иоанна Богослова
Собор расположен в Нью-Йорке, США и является крупнейшим англиканским собором в мире.
Строительство было начато в 1892 году и продолжалось до 1941, после чего было остановлено и продолжено в 1979 году до 1999 года. С тех пор по причине отсутствия финансирования, строительные работы не ведутся.
Национальный монумент Шотландии
Находится в Эдинбурге, Великобритания. Строительство началось в 1826 году. Мемориал должен был стать памятником всех солдатов и моряков, которые погибли, принимая участие в наполеоновских войнах.
Из-за недостатка средств строительство прекратилось в 1929 году.
Минарет Хасана
Расположен в Рабате, Марокко. Должен был стать самым высоким зданием исламского мира. Но в 1199 году, спустя 4 года после начала строительства, из-за смерти эмира Якуба аль-Мансура постройка прекратилась.
Башня Давида
Недостроенный небоскрёб в Каракасе, Венесуэла. Он должен был стать финансовым центром, но начавшееся в 1990 году строительство прекратилось в 1994-ом по причине экономического кризиса в стране.
Особняк Вудчестера
Находится в Глостершире, Великобритания. Строительство особняка началось в 1858 году, но прекратилось после смерти владельца, Уильяма Ли, в 1868 году. Место стало городской легендой и открыто для посещения туристов.
Храм Та-Кео
Храм-гора находится в Сиемреале, Камбоджа. Он должен был стать центром новой столицы - Джаендранагари. Строительство началось в 975 году при Джаявармане V, но никогда не было закончено.
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