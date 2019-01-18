В Индии найдена уходящая под землю древняя плита

На юго-востоке Индии археологи обнаружили каменную плиту с надписью и изображениями возрастом около 800 лет, большая часть которой находится под землей, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Как сообщает Times of India, на плиту археологам указали местные жители. Предварительно установлено, что она относится к XIII веку. Резьба на поверхности камня изображает быка, солнце и луну.

Подобная техника характерна для искусства периода правления династии Какатия, которая управляла одноименным царством (сейчас это территория штата Андхра-Прадеш) с XII по XIV века.

На плите также выбита надпись, которую пока не удалось расшифровать. Дело в том, что над поверхностью земли находится лишь часть камня. Примерно две трети плиты находятся в почве.

Находку обследовали специалисты из Культурного центра Виджаявада и Амаравати. Они признали ее археологической ценностью и призвали власти защитить артефакт от мародеров.

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