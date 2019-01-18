Найдена причина появления мертвых зон в океане

Они образуются из-за опреснительных заводов, которые вырабатывают большое количество токсичных отходов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, сообщает Science of the Total Environment.

На каждый литр очищенной воды приходится полтора литра так называемого "рассола" - вязкой соленой смеси, насыщенной медью и хлором. Она не утилизируется, а просто сливается обратно в водоемы.

Каждый год в мире вырабатывается около 50 миллиардов кубометров рассола. Этого хватит, чтобы полностью покрыть Англию и Уэльс слоем толщиной 30 см.

Соленая смесь повышает температуру вод и способствует созданию бескислородных зон, где не могут существовать живые организмы. Всего их существует около четырехсот, и площадь большинства неуклонно расширяется. Так, "мертвое пятно" в Мексиканском заливе перерастает Уэльс, а зона в Аравийском море втрое превысила Московскую область.

Ученые отмечают, что распространение таких зон способствует массовому вымиранию видов. Страдают не только морские млекопитающие и рыбы, но и растения.

Между тем отказаться от опресняющих заводов вряд ли возможно. По данным ООН, каждый четвертый человек на Земле живет в регионах, где периодически не хватает пресной воды. Полмиллиарда жителей планеты почти круглый год испытывают дефицит этого важнейшего ресурса.

Самая сложная ситуация складывается в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на малых островных государствах Тихого океана. Большая часть опресненной воды используется для питья, и лишь одна треть идет в сельское хозяйство и промышленность.

Ученые подсчитали, что наибольшее количество рассола вырабатывается в Саудовской Аравии (22%) и ОАЭ (20,2%), затем с большим разрывом идут Кувейт (6%) и Катар (5,8%).

Глобальное потепление сделает нехватку воды еще более острой, говорят эксперты. К 2050 году с ней может столкнуться половина населения планеты - 3,5 - 4,4 миллиарда человек.

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