Найдены следы легендарной древней панацеи
Болгарские археологи обнаружили десятки свинцовых крышек от ампул, в которых находилось знаменитое средневековое "противоядие от всех отравлений", передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
Как сообщает Archaeology in Bulgaria, свинцовые крышки были обнаружены по всей Болгарии.
Речь идет о панацее - так называемом териаке, мнимом универсальном противоядии, которое якобы излечивало все без исключения отравления. Считается, что его изобрел царь Митридат VI (120-63 гг. до н.э.) - правитель Понтийского царства. Интересовался териаком и знаменитый врач Гален.
Наибольшее распространение это "лекарство" получило в Средние века. В частности, некоторые из найденных в Болгарии крышек датируются XII-XIV веками. Так, один из артефактов относится к 1323 году, когда шли болгаро-византийские войны.
Но многие артефакты оказались... подделками. Например, анализ показал, что две свинцовые крышки, найденные в городе Садово на юго-востоке страны, были изготовлены аж в XIX веке. Однако торговцы выдавали их за оригинальный териак XIV века, привезенный из Венеции и Триеста.
Одной из последних подобных находок стала крышка, обнаруженная в некрополе Кремиковского монастыря в Софии. Судя по надписи на ней, ампула с териаком была изготовлена в Средние века в Венеции.
Вероятно, это тоже была подделка. Ведь анализ датировал крышку концом XV - началом XVI века. К слову, в тот период времени Болгария входила в состав Османской империи.
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