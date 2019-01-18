Точный гороскоп на пятницу

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами. Увы, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее. И еще один момент: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день - половина успеха.

Овен

Сегодня чтобы получить желаемый результат, Овну придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Овен сегодня хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, - это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Телец

Тельцу следует приготовиться к тому, что в течение дня ему поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться его доходов, работы или даже личной жизни, однако Тельцу, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все "против" и "за". Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Телец сможет принять верное решение.

Близнецы

Cегодня - день, когда Близнецы будут ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют их энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым им по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Близнецов есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у них есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Рак

Рак способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Рака к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Раков, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Лев

Лев будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Лев сегодня не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Лев предложит свежее, неординарное решение.

Дева

Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Деву и даже выбить ее из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Деве сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым она отчитывается и на которого может полностью положиться - это она сама. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Весы

Весы с самого утра могут ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что им вдруг захочется покомандовать другими - главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к их словам. Высказывания Весов будут обладать убедительностью, благодаря чему они смогут без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Весам и стоит сегоднязаняться - тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Скорпион

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Скорпиона. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Скорпион способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Стрелец

В течение дня Стрельца может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Стрельца от дел, зато подарит свежие впечатления.

Козерог

Козерог рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Козерог всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Водолей

День позволит Водолею в полной мере раскрыть свои организаторские таланты - даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм - все это сегодня будет Водолею по плечу. Впрочем, даже если у Водолея не будет возможности руководить другими, сегодня ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутыми. Какие бы бури ни бушевали вокруг Рыб, им следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без них, а вот если Рыбы сегодня не выдержат и займут чью-либо сторону, то впоследствии пожалеют: это может пагубно отразиться на их репутации.

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