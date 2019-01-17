Найдена старейшая таблица Менделеева

Периодическая таблица химических элементов, найденная в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, оказалась старейшей в мире. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Phys.org.

Ее во время уборки обнаружил доктор Алан Айткен. Таблица лежала на складе вместе с лабораторным оборудованием, которое скопилось после переезда факультета химии.

Международная группа экспертов подтвердила, что находка датируется 1885 годом. Сам периодический закон был открыт Дмитрием Менделеевым в 1869 году. На таблице указано, что она отпечатана в одной из венских типографий, работавших с 1875 по 1888 год. В еще одной подписи упоминается автор литографии, скончавшийся в 1890 году.

Отмечается, что в таблице есть галлий и скандий, открытые в 1875 и 1870 годах, тогда как германия (1886) в ней еще нет.



Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook