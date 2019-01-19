В 1979 году полицейский сделал телефонный звонок. Сегодня о нем говорит весь мир - ВИДЕО
19 января 2019 07:00 148
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник: Гвоздь
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
18 января 23:35
На Каспии может произойти цунами?
-
18 Янв. 16:56 42 491
-
18 Янв. 17:40 10 195
-
18 Янв. 14:50 4 906
-
18 Янв. 13:40 4 581
-
18 Янв. 13:30 3 036