Учитель провел отпуск в своем кабинете. 1 сентября дети были в шоке - ВИДЕО
19 января 2019 09:15 136
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Источник: Гвоздь
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