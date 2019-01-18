Девушка оказалась не готова к виртуальной реальности - ВИДЕО

18 января 2019 15:35

Девушке, которая до этого не имела абсолютно никакого представления о виртуальной реальности, дали возможность окунуться с головой в виртуальный мир при помощи VR гарнитуры, передает Day.Az .

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Девушка оказалась не готова к виртуальной реальности

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