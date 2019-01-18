Девушка оказалась не готова к виртуальной реальности - ВИДЕО

Девушке, которая до этого не имела абсолютно никакого представления о виртуальной реальности, дали возможность окунуться с головой в виртуальный мир при помощи VR гарнитуры, передает Day.Az .

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

