Девушка оказалась не готова к виртуальной реальности - ВИДЕО
18 января 2019 15:35 237
Девушке, которая до этого не имела абсолютно никакого представления о виртуальной реальности, дали возможность окунуться с головой в виртуальный мир при помощи VR гарнитуры, передает Day.Az .
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