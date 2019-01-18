Открыт ген, заставляющий человека толстеть

Эксперименты на мышах, живших в своеобразной "морозилке", помогли китайским и американским ученым открыть ген Oct3, мешающий жировым клеткам сжигать лишние калории и заставляющий запасать энергию внутри себя. Их выводы были представлены в журнале PLoS Biology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы показали, что снижение активности Oct3 приводит к формированию бурого жира и преобразованию излишков калорий в тепло. Если нам удастся создать молекулу, которая будет подавлять этот ген, у нас появится новый способ борьбы с ожирением и другими метаболическими болезнями", - заявил Лигун Чэнь (Ligong Chen) из университета Циньхуа в Пекине (США).

В последние годы ученые ищут способы избавиться от ожирения не только при помощи диеты, но и различных гормонов и сигнальных молекул, заставляющих тело самостоятельно сжигать лишние калории. Как показали эксперименты на мышах, этого можно добиться, заставив часть обычного жира превратиться в так называемый бурый жир.

Он встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых особей преобладает его белый "кузен", играющий роль "склада" питательных веществ и не участвующий в этом процессе.

Как отмечает Чэнь, недавно ученые обнаружили, экспериментируя на мышах, что длительная жизнь при низких температурах заставила часть белого жира грызунов превратиться в его бурую разновидность. Это помогло им избавиться от лишнего веса и нормализовать обмен веществ.

Чэнь и его коллеги выяснили, какие гены дирижируют подобными превращениями и мешают появлению бурого жира в нормальной обстановке, наблюдая за тем, как клетки мышей реагировали на один из химических сигналов холода, молекулы гормона норадреналина.

Сравнивая изменения в уровнях активности разных участков ДНК, генетики обнаружили, что скорость сжигания калорий и сами различия между бурым и белым жиром были связаны с тем, насколько был активен ген Oct3.

Этот участок ДНК, как отмечают исследователи, отвечает за удаление излишков норадреналина с поверхности клеток и его "утилизацию" внутри них. Иными словами, он служит своеобразным "тормозом" метаболизма, не позволяя бурому и белому жиру сжигать слишком много питательных веществ.



Подобное открытие заставило Чэня и его коллег проверить, что произойдет, если удалить или заблокировать работу Oct3 в организме нескольких десятков мышей. Как оказалось, такие грызуны отличались гораздо более высокой температурой тела и сильнее реагировали на всплески в концентрации норадреналина, чем остальные подопытные.

В среднем, они были на градус горячее и сжигали примерно на 20-30% больше калорий, чем мыши из контрольной группы. Что интереснее всего, подобная генная терапия сильнее всего поменяла работу именно клеток белого жира - уровень их метаболической активности вырос в несколько раз, тогда как бурый и коричневый жир почти не поменяли своего поведения.

Вдобавок, отключение этого гена у мышей, живших в "морозилке", приводило к тому, что бурый жир в их организме появлялся гораздо быстрее, чем у грызунов из контрольной группы, а активность его новых клеток при этом была заметно выше.

Все это, как считают китайские исследователи, говорит о том, что лекарства, временно подавляющие работу Oct3, могут стать одним из самых эффективных средств для похудания, а также избавления от предиабетического состояния.

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