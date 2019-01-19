Как определить, талантлив ли ваш ребенок, и что потом с этим делать

Исследователи ссылаются на отсутствие соответствующей подготовки у учителей как на главную причину, почему во многих школах не удается подготовить одаренных и талантливых учеников. Есть некоторые педагоги, которые убеждены в том, что умные дети выиграли генетическую лотерею и в любом случае добьются успеха.

Однако, эксперты предупреждают, что это не соответствует действительности. Они говорят, что последствия для детей, которым хронически не хватает учебной нагрузки, и которые могут проводить до трех часов в день в ожидании, пока остальные догонят их, могут быть катастрофическими и, что самое печальное, продолжаться всю жизнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, исследователь одаренных детей из Университета Эдит Коуэн в Австралии доктор Кейт Бертон сказала, что в ходе учебного процесса педагоги не уделяют достаточно времени выявлению потребностей одаренных детей.

"Можно со всей определенностью сказать, что для этих детей делается недостаточно, - сказала она. - Одаренным детям вообще уделяется мало времени. Изучению их потребностей может быть посвящен всего один урок, причем не подготовленный должным образом. Другими словами, проблема просто не решается".

"Однако... около 10 процентов учеников выделяются как одаренные или талантливые, поэтому очевидно, что очень много детей не получают никакого специального обучения в соответствии с их особыми потребностями. Я думаю, что это довольно серьезная проблема", - говорит Кейт Бертон.

Как выявить одаренного ребенка

По словам научного сотрудника Университета Эдит Коуэн Эйлин Слейтер, родители и педагоги могут выявить одаренных и талантливых учеников, обратив внимание на некоторые из следующих характеристик:

- сильное чувство социальной справедливости и умение сопереживать другим;способность к чтению или счету, намного превышающая способности ровесников (хотя отсутствие такой характеристики не означает отсутствия одаренности);

- продвинутое чувство юмора;

- выдающиеся способности к логическому мышлению (использование сходства для формулировки разумного довода или гипотезы);

- продвинутые визуально-пространственные способности (умение складывать сложные мозаики, способность видеть объект с разных углов, визуализируя его в своем мозгу);

- быстрое усвоение материала, которое не требует или почти не требует повторения;

- склонность ребенка выбирать компанию более старших детей и охотное общение с их стороны;

- предпочтение более сложных игр, основанных на правилах.

Может ли быть одаренным младенец?

Доктор Бертон считает, что одаренность может проявиться в самом раннем возрасте, в том числе в форме необычайной живости и восприимчивости уже в младенчестве.

"Такие дети нередко достигают контрольных показателей раньше, чем другие. Речь идет о способности говорить, читать, приобретать математические навыки, а также решать сложные головоломки, причем без какого-либо дополнительного обучения, - рассказала она. - Они часто очень любопытны и постоянно задают вопросы, причем вопросы могут касаться тем, которые не соответствуют их возрасту или кажутся взрослым странными".

Одаренные дети могут сталкиваться с проблемами в общении со сверстниками, поскольку они любят изобретать сложные игры и контролировать ситуацию на игровой площадке.

"Нередко одаренность проявляется в форме необычайно развитого чувства юмора и способности понимать тонкую игру слов. Такие дети могут превратиться в "маленьких юристов", если родители попытаются тренировать их".

Дар превращается в проклятие, если ребенок не получает надлежащей нагрузки.

Доктор Бертон сказала, что если дети не получают нужной нагрузки и ощущают хроническую скуку, их разочарование в конечном итоге находит себе выход.

"Некоторые дети демонстрируют свой протест плохим поведением, отказом от выполнения работы и, как правило, находят другие способы занять себя, например, ломая разные вещи, - рассказала она. - Другие обращают свое разочарование вовнутрь, и учителя этого могут не замечать, но это проявляется в поведении ребенка дома".

Некоторым детям, испытывающим хроническое отсутствие мотивации, удается справляться с собой в школе, но когда родители забирают их домой, все их страдание выплескивается наружу. Этот ребенок может превратиться из ангела в демона в течение 10 минут или даже прежде, чем они доберутся до машины. Такое явление психологи называют отсроченным последствием. Дети очень стараются, чтобы сдерживать свое разочарование в течение всего дня и выглядеть как образцовые ученики, но они взрываются, как только их забирает кто-то из родителей или опекун.

Последствия, остающиеся на всю жизнь

Доктор Бертон рассказала, что одаренные дети, не получающие поддержку и мотивацию, часто отстраняются от учебы, плохо успевают и проявляют перфекционизм.

"Одаренному ребенку может быть ошибочно поставлен диагноз, такой как "синдром гиперактивности с дефицитом внимания", аутизм или биполярное расстройство, если их осматривает врач, не знакомый с синдромом одаренного ученика, испытывающего хроническую недостаточную нагрузку, - сказала она. - Некоторые дети могут на много лет опережать сверстников в учебе, социальном и эмоциональном развитии, и эти ученики находятся под угрозой, так как они могут столкнуться одновременно с недостатком мотивации и одиночеством".

У некоторых может даже развиться мутацизм (отсутствие речевого общения при сохранности речевого аппарата), если они чувствуют, что их никто не понимает. Другие дети могут начать бояться неудачи так сильно, что, когда им наконец дают какое-то задание, они не могут справиться мгновенно и от этого становятся неуправляемыми.

Если этого вовремя не заметить, у них со временем могут возникнуть проблемы с психическим здоровьем, поскольку они начинают думать, что должны быть глупыми. В качестве альтернативы они могут бросить школу и искать радость в чем-то ином.

Почему одаренные дети обращаются к наркотикам?

По словам доктора Бертон, эти поиски могут привести к употреблению алкоголя и наркотиков. "Некоторые исследования показали, что одаренные люди часто проявляют высокую степень "открытости к новому опыту", и если мы не обеспечиваем им адекватную мотивацию в классе, они могут найти другие, менее здоровые способы исследования мира", - сказала она.

Исследование, в котором принимали участие почти 7 тысяч человек, в 2012 году выявило корреляцию между высоким IQ в детстве и злоупотреблением наркотиками во взрослом возрасте, а более ранние исследования обнаружили аналогичную связь с алкогольной зависимостью.

Доктор Слейтер сказала, что влияние проблемы на всю семью также недооценивается. "Существует более широкий эффект, который заключается в эмоциональном и психологическом воздействии на семью, - сказала она. - Родители, как правило - мать, отчаянно пытается отстаивать потребности своего одаренного ребенка или детей, и ее конечной целью является вырастить счастливого ребенка".

Эти матери истощены, часто испытывают трудности и сами могут оказаться в социальной изоляции, поскольку другие родители не разделяют их переживаний, которые возникают при воспитании одаренного ребенка. "Представьте себе, какое влияние это оказало бы на вашу семью, если бы формально счастливый ребенок проявлял признаки депрессии или постоянно плакал по утрам, умоляя вас не заставлять его ходить в школу".

Что же могут сделать школы?

У доктора Бертон есть длинный список советов для школ, желающих сделать больше для одаренных детей, начиная с раннего выявления и создания условий для того, чтобы они проводили время с равными себе по развитию детьми.

Вот некоторые из ее рекомендаций:

не ожидайте, пока они завершат простую работу, прежде чем дать им более сложное задание;

имейте в виду, что они могут учиться быстрее других и требуют меньше повторений;

учитывайте, что они могут подвергаться риску ошибочного диагноза СДВГ, или, напротив, у них можно не заметить заболеваний, поскольку их причуды просто приписываются необычно развитому интеллекту;

"Если они ставят под сомнение ваши слова, не думайте, что они грубят, и не затыкайте им рот, а слушайте внимательно", - говорит она. - Не пугайтесь акселерации в ее различных формах - для каждого ребенка все происходит в свое время и переход через один класс может быть настоящим подарком для него".

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