Ученые: динозавры застали время образования колец Сатурна

По мнению ученых, возраст Сатурна составляет около 4,5 миллиарда лет. Считалось, что его кольца тоже образовались давно, однако новые исследования астрономов говорят о том, что они появились от 10 до 100 миллионов лет назад, в эпоху динозавров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, новое открытие заставило ученых пересмотреть свои взгляды на теорию образования планеты и его колец в частности. Они даже задумались над тем, чтобы отправить на планету новый исследовательский зонд.

Открытие было сделано в ходе изучения данных, отправленных сгоревшим в слоях атмосферы Сатурна космическим аппаратом "Кассини". Информация была собрана во время заключительного этапа миссии аппарата, когда он совершил 22 пролета между планетой и кольцом. Траектория движения позволила ей измерить силу гравитационного поля планеты и беспрепятственно отправить эту информацию на Землю.

Благодаря ей, ученые узнали общую массу колец: 15 квинтиллионов килограммов. Открытие впечатлило ученых, так как этот показатель примерно в 7000 раз меньше массы Луны и в примерно в 0,4 раза больше массы маленького спутника Сатурна под названием Мимас. Впоследствии ученые выдвинули мнение, что кольца еще совсем молодые и образовались не более 100 миллионов лет назад.

Ведущий автор исследования Лучано Айесс придерживается теории, что кольца были образованы после столкновения планеты с другим крупным объектом, который развалился на кусочки и равномерно распределился по орбите. Помимо этого, есть и другие теории их образования - например, они могли возникнуть из-за сильного притяжения Сатурна, которое заставило его древние спутники свалиться на его поверхность. Также есть мнение, что планета попросту не в силах притянуть к себе пыль и мелкие осколки из которых и образуются планеты, поэтому просто удерживает их поблизости.

По мнению научного сотрудника Келли Миллер, точный возраст колец можно узнать, получив больше данных о составе колец. К сожалению, на данный момент сделать это крайне сложно - астрономам придется отправить к планете новый зонд, главной задачей которого будет собирание проб с колец.

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