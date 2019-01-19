Археологи ведут поиски кораблей Кортеса

Испанский конкистадор Эрнан Кортес, отплывший с Кубы на поиски новых земель и сокровищ, в ходе дальнейших приключений был вынужден бороться с недовольством своих людей, не особо рвавшихся завоевывать Мексику. Стремясь отрезать малодушным путь назад Кортес 26 июля 1519 года затопил 10 из 11 имевшихся кораблей в гавани Веракруса.

Хотя обстоятельства первого похода Кортеса известны нам довольно путано, факт затопления кораблей очевидно достоверен. Тем не менее место их последнего упокоения известно весьма приблизительно: где-то у берега, примерно в 70 километрах севернее современного Веракруса. Город тогда располагался там.

После первого похода Кортеса на том же дне оказались 16 из 18 кораблей экспедиции конкистадора Панфило Нарваеса, посланного губернатором Кубы Диего Веласкесом для ареста Кортеса, но проигравшего. Его солдаты тогда предпочли присоединиться к Кортесу.

Причина, по которой корабли все это время не искали, очень проста - на них не было никаких сокровищ. Золото и серебро еще только предстояло завоевать. Более того, перед затоплением с кораблей сняли все хоть сколько-нибудь полезное.

Единственную попытку их найти предпринял в 1891 году мексиканский археолог Франсиско дель Пасо и Тронкосо, использовавший водолазное снаряжение тех времен. Успеха он не добился.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, спустя пятьсот лет после гибели кораблей Кортеса прояснить их судьбу пытается команда специалистов из Унивеситета Майами. Специалисты используют современные технологии, преимущественно - магнитометрию. Даже на разоруженном корабле тех времен должно было оставаться немало железных предметов, начиная от гвоздей.

Областью поиска является участок площадью 30 кв миль возле тогдашнего Веракруса. Ученые провели на нем шесть недель минувшим летом и намерены вернуться. Пока их "улов" относительно скромен: это несколько десятков магнитных аномалий, найденных магнитометром, буксируемым за моторной лодкой.

Единственной осязаемой находкой является железный якорь, очень похожий на якоря времен Конкисты. Исследователи, не имевшие средств консервации и сохранения на воздухе столь массивного предмета, оставили его лежать на прежнем месте, но взяли образцы древесины штока. (Шток - это поперечная по отношению к лапам якоря длинная деревянная деталь, которая, упираясь в дно, заставляет якорь довернуться и забрать грунт одной из лап).

Последующие исследования показали, что образцы были получены с дерева, срубленного в период между 1417 и 1530 годами. Кроме того, археоботаническая лаборатория INAH определила, что перед нами древесина красного дуба, который растет в северной Испании.

Неплохая сохранность этой деревяшки позволяет ученым надеяться, что и другие деревянные детали кораблей могли неплохо сохраниться. Их находка обогатит нас новыми знаниями о судостроении и культуре той эпохи.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook