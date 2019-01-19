8 частей тела, которые больше не нужны человеку

Сегодня некоторые части тела человека бесполезны, несмотря на то, что в прошлом они играли важную роль. Портал Business Insider поговорил с Дорсой Амир, эволюционным антропологом в Бостонском колледже, чтобы узнать больше о том, что она называет "эволюционными пережитками". Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, Амир пояснила, что если какая-то часть тела перестает приносить пользу, но в целом остается безвредной, то она начинает "эволюционное путешествие":

1. Аппендикс

Пожалуй, самый известный из "бесполезных" придатков человека. Много лет назад он помогал людям переваривать пищу, богатую клетчаткой. В то время как многие позвоночные животные еще полагаются на этот орган, для человека со временем он утратил пользу - мы перешли на куда более разнообразную диету и перестали нуждаться в столь грубой пище. Впрочем, даже в таком состоянии назвать его совсем бессмысленным нельзя - часто в аппендиксе поселяются полезные бактерии-симбионты.

2. Длинная ладонная мышца

Если вы положите на стол заднюю часть запястья и соедините большой палец с мизинцем, то увидите бугорок набухшей мышцы. Это рудимент, известный как Musculus palmaris longus - когда-то именно он помогал нашим предкам ловко лазить по деревьям и, согласно Encyclopædia Britannica, сформировал цепкие конечности. Однако примерно 3,2 миллиона лет мы начали ходить на двух ногах, и эта мышца со временем атрофировалась. У 10% людей ее и вовсе нет - и это не делает их руки менее сильными или цепкими.

3. Мощные челюсти и зубы мудрости

Крупная челюсть с толстыми челюстными мышцами необходима для того, чтобы кусать и тщательно перемалывать зубами грубую пищу. Со временем (из-за все той же смены диеты) наши челюсти стали меньше и тоньше - отсюда проблемы с зубами мудрости, которые раньше играли роль коренных. Амир говорит, что современная пища слишком мягкая, и специальные моляры для "помола" нам больше не нужны.

4. Arrector pili

Этим странным латинским названием обозначаются специальные мышечные волокна, вызывающие мурашки по коже при сокращении. У наших предков на теле было намного больше волос, и эти мышцы помогали им лучше изолировать воздушную прослойку и при необходимости топорщить волосы, чтобы казаться больше. Но с утратой большей части волосяного покрова исчезла и необходимость в подобной реакции.

5. Копчик

Примерно на 5−8 неделе после зачатия у эмбрионов человека можно наблюдать самый настоящий хвост. К тому времени, как человек рождается на свет, он исчезает - позвонки сливаются и образуют копчик. Хвостовые кости были полезны для стабилизации тела во время движения, однако когда мы встали на две ноги, необходимость в дополнительном "руле" пропала. Копчик сам по себе бесполезен, но иногда младенцы рождаются и с рудиментарным хвостом - хирурги удаляют его с помощью простой операции.

6. Мышцы ушной раковины

Такие мышцы контролируют движения видимой части уха, однако большинство людей утратили способность использовать их. Млекопитающим они помогают лучше улавливать звуки, что в свою очередь напрямую влияет на шансы выжить. Кроме того, движения ушами часто используются для выражения эмоций. У человека для этих целей есть гибкая, подвижная шея, так что шевелить ушами ему не обязательно - хотя некоторые все еще умеют ими подергивать.

7. Пирамидальная мышца

Эта мышца расположена в нижней части живота. У человека ее не может быть вовсе (примерно 20% людей рождаются без нее), однако встречаются и те, у кого этих мышц две. Они никак не влияют на мускулатуру брюшной полости.

8. Соски у мужчин

В процессе развития эмбриона у мальчиков и девочек одинаковые гениталии, однако со временем у мальчиков тестостерон запускает превращение половых органов в мужские. Но формирование сосков начинается до активной тестостероновой фазы - так что мужчины рождаются с сосками, хотя и не могут вскармливать младенцев грудью.

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