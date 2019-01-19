Восточная Антарктида готовит неприятный сюрприз

Несмотря на то, что по официальным данным уровень Мирового океана с 1979 года поднялся всего на 13,8 мм, в будущем повышение уровня может стать более существенным. Причиной этого, по мнению ряда ученых, станет интенсивное таяние льда в Восточной Антарктиде. За последние годы в этом регионе заметно усиление теплых течений, которые стабильно "подмывают" восточно-антарктический ледяной щит.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, изучение снимков щита с 1979 по 2017 год позволило определить, что сейчас в море "вымывается" и разносится течениями в шесть раз больше льда, чем сорок лет назад. На долю восточно-антарктического региона теперь приходится чуть более 30% от всего теряемого ежегодно Антарктидой льда.

Гляциолог Эрик Ригно из Калифорнийского университета высказывает опасения, что усиливающиеся ветра и течения способны ещё больше усилить таяние льда в Восточной Антарктиде, а в перспективе вообще нельзя исключать наступления дестабилизации всего ледяного щита. Его опасения не разделяет коллега Ричард Элли из университета штата Пенсильвания, который призывает провести более тщательные исследования пока что слабо изученного восточно-антарктического ледяного щита, после чего делать прогнозы.

В любом случае, уже сейчас можно говорить о том, что за последние десятилетия ситуация в Антарктиде изменилась, что в недалеком будущем однозначно должно привести к повышению уровня Мирового океана. Пока что ученые не готовы дать точных прогнозов, насколько это повышение будет серьезным и к каким последствиям может привести.

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