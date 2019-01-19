Точный гороскоп на субботу

Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!

Овен

Сегодня Овна порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у него чувство, что он и люди, которые его окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Овна: он будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно: сегодня Овен, если захочет, способен даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!

Телец

Внезапно проснувшаяся общительность Тельца способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Тельцу сегодня не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако сегодня - приятное исключение из этого скучного правила.

Близнецы

В течение дня у Близнецов могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на их дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от них самих. Поэтому звезды гороскопа советуют им на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Близнецов сегодня будет в избытке.

Рак

Ситуация потребует от Рака взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это ему несвойственно, сегодня он ощутит в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Раку пальму первенства. И пусть сегодня не все решения и действия Рака окажутся верными, для него это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что он способен на многое.

Лев

Окружающие могут пытаться манипулировать Львом! Звезды гороскопа предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Льва в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Лев со временем пожалеет - это способно ударить по его репутации. Так что сегодня ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.

Дева

Деве будут тяжело даваться любые дела, где от нее требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для нее. Зато Дева будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, она будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Деву сегодня можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Весы

Звезды гороскопа советуют Весам выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до Интернета. Даже если Весы обычно относятся скептически к подобной литературе, сегодня им стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Весы преуспеют.

Скорпион

Сегодня Скорпион способен оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к нему! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Скорпиону достаточно использовать свою харизму - отказать ему не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Скорпиона и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда его будут буквально разрывать на части!

Стрелец

Стрелец будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Стрелец способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Стрелец сегодня все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Козерог

Сегодня - редкий день, когда в споре Козерога с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Сегодня ничто не сможет дать Козерогу такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Козерог может смело браться за решение любой задачи - выработанная сегодня стратегия окажется очень успешной!

Водолей

От Водолея потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Водолея, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Водолей не пожалеет, наоборот, сегодня ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?

Рыбы

Рыбам будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, сегодня это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Рыбы встанут перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно "припрячь" к ним еще кого-то.

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