Эту женщину нашли в лесу спустя 3 дня. То, что сделали ее собаки, просто шокирует - ВИДЕО
19 января 2019 23:55 18
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Источник: Гвоздь
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