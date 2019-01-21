Девушка с весом 118 кг решила сделать операцию. Но за 8 дней ее жизнь изменилась - ВИДЕО
21 января 2019 07:00 63
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Источник: Гвоздь
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