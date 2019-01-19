Мальчик, которому сделали прививку, не забыл о правилах вежливости - ВИДЕО

Будем честными - большинство маленьких детей не понимают, для чего нужны прививки, и способны только пугаться страшных шприцев и физической боли, которая сопровождает эту медицинскую процедуру, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Маленький житель Тайваня, явившийся в сопровождении папы на вакцинацию, тоже ужасно боялся и горько плакал.

Однако, ему, видимо, объяснили, что укол будет сделан не ради чьего-то садистского удовольствия, а для его же пользы. Поэтому вежливый ребёнок, заливаясь слезами и горестно всхлипывая, не забыл несколько раз поблагодарить медсестру, что, конечно, вызвало и смех, и умиление как у присутствующих, так и у зрителей, посмотревших видеоролик.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

