Мальчик, которому сделали прививку, не забыл о правилах вежливости - ВИДЕО
Будем честными - большинство маленьких детей не понимают, для чего нужны прививки, и способны только пугаться страшных шприцев и физической боли, которая сопровождает эту медицинскую процедуру, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Маленький житель Тайваня, явившийся в сопровождении папы на вакцинацию, тоже ужасно боялся и горько плакал.
Однако, ему, видимо, объяснили, что укол будет сделан не ради чьего-то садистского удовольствия, а для его же пользы. Поэтому вежливый ребёнок, заливаясь слезами и горестно всхлипывая, не забыл несколько раз поблагодарить медсестру, что, конечно, вызвало и смех, и умиление как у присутствующих, так и у зрителей, посмотревших видеоролик.
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