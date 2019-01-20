Ученые нашли способ распознать рак за 20 секунд
С помощью программного обеспечения, которое можно установить на любом компьютере, российские исследователи смогли диагностировать рак легких за 20 секунд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, сообщили в пресс-службе СПбПУ.
Систему под названием Doctor AIzimov (AI - Artificial Intelligence, то есть, искусственный интеллект) разработали ученые Политехнического университета совместно с врачами из онкоцентра в Песочном.
Распознать онкологию программе удается с помощью быстрого анализа компьютерной томографии легких. Заключение выдается в считанные секунды в виде наглядно выделенной патологии.
Систему Doctor AIzimov испытали в конце 2018 года. Тогда она успешно проанализировала снимки компьютерной томографии 60 новых пациентов Онкоцентра. Так, в легких были обнаружены в том числе крошечные очаговые образования размером в два миллиметра.
- Изначально мы настраивали алгоритм на поиск очагов от шести миллиметров, так как этой тактики придерживаются и сами врачи. Но система настолько обучена, что сама находит новообразования еще меньшего размера, - пояснил заведующий Научно-исследовательской лабораторией нейросетевых технологий и искусственного интеллекта руководитель проекта Лев Уткин.
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