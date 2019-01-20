Фотографии разных объектов земли, снятые с дронов - ФОТО

Наша планета удивительна и прекрасна. А фотографии, снятые с дронов, позволяют запечатлеть самые разные места с непривычного ракурса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, на днях прошел пятый по счету "Дронстаграм". В конкурсе принимали участие авторы снимков, снятых с беспилотников. Было подано более тысячи заявок от фотографов со всего мира.

Победителем конкурса стал автор под ником Zekedron с работой, иллюстрирующей купание Бегемотов в Танзании.

На втором месте - автора Транг Фам с фотографией "Рыбацкая лодка с сетью во Вьетнаме".

Третье место занял Евген Самученко из Одессы с пляжной фотографией "Две собаки, два человека и четыре тени".

Day.Az представляет читателям эти и другие работы участников "Дронстаграма".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook