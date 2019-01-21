Какую опасность скрывают глубины Черного моря

Океанографические исследования Черного моря были начаты несколько веков назад. Вначале они велись с целью составления карт и атласов для военных нужд, поскольку средневековые представления свидетельствовали, что Черное море имеет множество отмелей. Первое полномасштабное исследование было проведено по указу Петра Первого в 1696 году от Керчи до Босфора. Наблюдения и промеры совершались с корабля "Крепость". Были обнаружены большие морские глубины южнее Керчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, возможности изучения подводного рельефа долгое время оставались недоступными. Лишь в конце 19 века, в 1889 году на Конгрессе русских врачей и естествоиспытателей геолог И. И. Андрусов представил обширный доклад, доказывающий необходимость подробного изучения подводного порога между турецким побережьем и Крымом. Первая же глубомерная экспедиция 1890 года привела к сенсации. Все пробы, взятые со дна центральной части Черного моря, показали отсутствие живых существ, а из сосудов отчетливо слышался запах сероводорода! Глубины Черного моря оказались безжизненными, а на глубине более 200 м под морской водой залегал сероводород.

Дальнейшие исследования - институтом океанологии АН СССР в 1956-1958 гг. под руководством В. П. Зенковича и американская экспедиция апреля-мая 1968-1969 года подтвердили эти выводы и определили, что протекающие под водами Черного моря седиментационные процессы в 10 раз интенсивнее, чем в Атлантическом океане, бассейну которого оно принадлежит. Были высказаны несколько гипотез относительно источника сероводорода под толщей воды. Согласно одной из них, 7 500 тысяч лет назад на месте Черного моря было огромное пресноводное озеро, образованное в конце Ледникового периода.

Затопление сопровождалось гибелью всего живого, продуктом разложения чего и стал сероводород. Примечательно, что время события совпадает исторически с описаниями всемирного потопа, который есть во многих мировых религиях. Вторая гипотеза связывает образование сероводорода с возрастающей вулканической активностью на дне Черного моря. Согласно ей, это достаточно опасные явления, которые могут негативно сказаться на дальнейшей судьбе человечества, особенно - стран, расположенных на черноморском побережье (А. Речмендин "Черное море").

Ухудшение экологической ситуации способно спровоцировать серьезные отравления, вызвать кислотные дожди, подобные тем, что выпали в 25 км от Ялты в 1927 году, но еще более сильные. Согласно газетным заметкам тех лет и воспоминаниям очевидцев "воды моря несколько часов полыхали огнем". Сила подводного землетрясения достигала 8.5 баллов.

Последние исследования заставляют ученых искать пути решения этой проблемы. Так, ряд специалистов считают, что решением проблемы будет откачка опасного газа из глубин для его дальнейшего использования, переработки. При этом, затраты на извлечение будут минимальными, а польза значительной. В 1990 году группой ученых из Херсона был проведен наземный эксперимент, доказавший, что с помощью специальной глубинной трубки вполне реально откачать газоводяной фонтан за счет разницы давлений. Впоследствии этими учеными был проведен и успешный натурный морской эксперимент.

Ведутся и другие разработки. Их цель - предотвращение серьезной экологической катастрофы, которая, вероятно, угрожает человечеству. О том, что ее предпосылки более чем реальны говорят неоспоримые факты: почти полное исчезновение в Черном море мидий, снижение популяции и видового состава дельфинов, хотя еще в 50-е годы 20 века их численность насчитывала 8 млн особей, отсутствие в течение последних 30 лет как промыслового вида ставриды, пеламиды, осетровых... Что дальше?

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