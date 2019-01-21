Как быстро избавиться от насморка и кашля
Зимой простудится может каждый. В связи с этим, Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет народные методы, с помощью которых можно быстро избавиться от насморка и кашля.
Способ №1
Да-да, это "бабушкин" способ дышать над вареной картошкой. Только, учитывая микробы, которые вы в нее выдыхаете, есть потом ее не надо. Для прогревания можно сварить картошку целиком с кожурой. Тогда разминаем ее перед использованием. Но только не обожгитесь, пар должен быть не слишком горячим. Для лучшего воздействия накройте голову одеялом. Две-три процедуры, и о кашле можно забыть.
Способ №2
Заварить листья эвкалипта, или, поскольку это довольно редкий продукт, капнуть в горячую воду или ингалятор эвкалиптового масла. Настаивать отвар надо 20 минут, вдыхать - столько же. Кстати, семена эвкалипта можно приобрести в цветочном магазине и посадить его дома - лес не вырастет, а для лечения хватит.
Способ №3
Всем известных с советских времен бальзам "Звездочка" состоит из природных компонентов растительного происхождения. Это полностью натуральная мазь. Ее надо нанести на подушечки пальцев ног и ступню буквой "Т", надеть хлопковые носки и лечь спать. С утра вы забудете про насморк.
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