Что такое чакры и можно ли их активировать

Чакры - это энергетические центры тела. Основных чакр - семь, и когда каждая из них открыта и хорошо работает, мы чувствуем себя замечательно. О том, как проработать каждую чакру, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Красная чакра

Это самая первая, самая нижняя, самая земная чакра. От того, насколько хорошо она работает, зависит наше чувство безопасности. Те, у кого эта чакра функционирует правильно, всегда спокойны и полны энергии. Когда корневая чакра разбалансирована, появляется много беспокойства и страха, который мешает твердо стоять на ногах - и в прямом, и в переносном смысле.

Лучший способ гармонизировать корневую чакру - походить по земле босиком, обняться с деревом: словом, соединиться с тем, что имеет хорошие корни и заземлиться. Медитация на свежем воздухе, сидя на траве, даст отличные результаты, а мантрой должно быть: "я в безопасности".

Оранжевая чакра

Вторая чакра - чакра творческой энергии. Это центр радости и энергии, наслаждения жизни. Когда он работает как надо, мы ощущаем себя счастливыми и полными сил, помехи в работе блокируют наш творческий потенциал и сексуальную энергию.

Чтобы раскрыть вторую чакру, надо просто позволить себе выпустить свои эмоции: петь, танцевать, бегать и прыгать, развлекаться, и даже плакать - если хочется. Просто быть собой без осуждения - вот лучшее упражнение.

Желтая чакра

Это чакра силы, здоровья и денег. Когда она открыта и функционирует хорошо, вы сильны и смелы, у вас на все хватает энергии и денег. Когда чакра в беде, вы испытываете стыд и вину, ощущаете нехватку денег и возможностей.

Для гармонизации работы чакры надо перевести свое мироощущение из позиции жертвы в позицию человека, который ценит то, что имеет и благодарен жизни за то, что она ему дает. Выпишите на бумагу все, за что вы хотели бы сказать "спасибо": например, "Я благодарен за то, что живу в неплохой квартире, мне тепло и достаточно места" или "Я благодарен за то, что у меня есть обе ноги и я свободен в передвижении".

Зеленая чакра

Эта чакра отвечает за нашу способность любить и быть любимыми - во всех смыслах и качествах. При нарушениях работы чакры мы ощущаем себя недостаточно любимыми и боимся проявлять свою любовь по отношению к другим.

Поможет такое упражнение: представьте человека, который нуждается в вашей любви и скажите ему: "Я люблю тебя". Затем представьте того, кто вызывает у вас совсем не позитивные чувства и скажите ему то же самое: "Я люблю тебя". Потом представьте себя самого и скажите себе: "Я люблю тебя". Таким образом вы устраните ненависть и боль из вашего сердца, и зеленая чакра откроется и задышит.

Голубая чакра

Это горловая чакра, которая связана с вашими способностями выражать себя, проявлять себя во внешнем мире. Если она работает корректно, вы свободно говорите то, что думаете, и делаете то, что считаете нужным. Но если она заблокирована, вы держите свое мнение при себе и не живете так, как считаете нужным.

Для того чтобы проработать эту чакру, необходимо практиковать радикальную честность. И прежде всего - с самими собой. Спросите себя, есть ли что-то, что вы хотели сказать - родственникам, друзьям, коллегам (начальнику!) - но не сказали, и скажите. Только следите за тем, чтобы это не перешло в хамство - ваши слова должны быть твердыми и честными и уважительными по отношению к себе и собеседнику.

Синяя чакра

Эта чакра называется "третьим глазом" - она отвечает за интуицию и способность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, без иллюзий. Если чакра работает неправильно, мы неспособны пребывать в этой реальности без грез и лишних мечтаний, фокусироваться на том, что действительно важно.

Лучшим упражнением для гармонизации синей чакры является медитация на свечу. Выделите минуть десять, сидите спокойно и смотрите на пламя свечи, не переводя взгляд и концентрируясь только на пламени. Ни о чем не думайте, всматривайтесь в огонь. Затем дайте глазам отдохнуть и продолжайте свой обычный день.

Фиолетовая чакра

Это чакра, которая связывает нас с самой Вселенной, Космосом, Богом. Когда она работает хорошо, мы понимаем свою истинную суть, находим источник силы и вдохновения в самих себе. Если чакра работает неверно, мы или получаем "комплекс Бога", или отсутствие всяких духовных установок, обывательское мировоззрение.

Для проработки высшей чакры необходимо периодически задавать себе вопросы, относительно того, что вы чувствуете, думаете, какие ощущение испытываете. И когда вы отвечаете себе на эти вопросы, замечайте, что вы - это не ваши чувства, мысли или ощущения, вы - это что-то большее, что не зависит от сиюминутных обстоятельств. Такое внутреннее убеждение дает силу и спокойствие, открывая фиолетовую чакру.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook