Астрономы разгадали тайну колец Сатурна

21 января 2019 00:40

Кольца Сатурна, отлитчительная особенность этой планеты, с давних пор притягивают внимание ученых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, исследователи Калифорнийского университета в Беркли (США) определили точный возраст колец Сатурна. Для расчетов использовалась их масса.

Это стало возможным после анализа данных от зонда "Кассини". Он замерил параметры гравитационного поля Сатурна. Выяснилось, что масса колец существенно меньше, чем предполагалось ранее - около 15 квадриллионов тонн.

Таким образом, планета получила свое главное украшение 100 миллионов лет назад. Основой для колец мог стать как распавшийся спутник, так и комета.

Кстати, жители Москвы смогут рассмотреть планету поближе в июле 2019 года. Расстояние позволит увидеть как кольца Сатурна, так и его самый большой спутник Титан.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az