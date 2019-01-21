Раскрыт секрет картин Рембрандта
Ученые раскрыли секрет мастерства Рембрандта - знаменитого художника XVII века, крупнейшего представителя "золотого века" голландской живописи.
Многие его работы созданы в технике импасто, обеспечивающей своего рода 3D-эффект. При этом мастер использовал особые краски, состав которых не могли разгадать в течение нескольких столетий. Об этом сообщает Angewandte Chemie, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
Известно, что "рецепт" включал традиционные для того времени свинцовые белила, церуссит (белая свинцовая руда) и органические вещества, например, льняное масло.
Но был еще один секретный ингредиент. Его смогли обнаружить лишь при помощи современных технологий.
Ученые взяли микроскопические образцы краски с трех картин Рембрандта и просветили их рентгеновскими лучами.
Анализ указал на наличие плюмбонакрита - редкого минерала, который до XIX века практически не использовали. Следы вещества сохранились в красном пигменте на картинах Ван Гога, несколько чаще к нему прибегали художники ХХ столетия.
Исследователи определили, что плюмбонакрит не был случайным загрязнителем - его добавили преднамеренно.
Особый состав придал краскам пастообразную консистенцию - это крайне важно для создания крупных и ярких мазков, которые поднимаются над поверхностью полотна.
Ранее сообщалось, что ученые разгадали "эффект Моны Лизы" - ощущения, что лицо на портрете не сводит глаз с живого человека. Оказалось, что сама Джоконда как раз им не обладает, поскольку смотрит в сторону, а не прямо перед собой.
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