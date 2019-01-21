Эпизод «Маши и Медведя» попал в книгу рекордов Гиннесса - ВИДЕО

21 января 2019 01:15

Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube, набравший более 3,4 миллиарда просмотров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Анимаккорд", передает Day.Az.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он переведен на 36 языков и вещается в более 100 странах мира. В январе этого года проект отмечает десятилетие. На сегодняшний день общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 42 миллиарда.

"Эпизод "Маша плюс каша" вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом/анимационным видео на YouTube. На сегодняшний день эпизод набрал уже более 3,4 миллиарда просмотров глобально, став единственным анимационным видео в мире, которое входит в Топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за все время существования платформы",
- сообщили в пресс-службе.

Премьера нового эпизода "Вся жизнь - театр" запланирована на 25 января, добавили в пресс-службе. 

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Эпизод

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