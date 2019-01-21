Эпизод «Маши и Медведя» попал в книгу рекордов Гиннесса - ВИДЕО
Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube, набравший более 3,4 миллиарда просмотров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Анимаккорд", передает Day.Az.
Российский мультсериал "Маша и Медведь" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он переведен на 36 языков и вещается в более 100 странах мира. В январе этого года проект отмечает десятилетие. На сегодняшний день общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 42 миллиарда.
"Эпизод "Маша плюс каша" вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом/анимационным видео на YouTube. На сегодняшний день эпизод набрал уже более 3,4 миллиарда просмотров глобально, став единственным анимационным видео в мире, которое входит в Топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за все время существования платформы",
- сообщили в пресс-службе.
Премьера нового эпизода "Вся жизнь - театр" запланирована на 25 января, добавили в пресс-службе.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
Астрономы разгадали тайну колец Сатурна
Фотографии разных объектов земли, снятые с дронов - ФОТО
Назван способ, снижающий риск сердечного приступа
Ученые нашли способ распознать рак за 20 секунд
5 городов, которые пытаются отказаться от автомобилей
СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Parisdə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb - FOTOLAR
Арабские страны повторят проект России
Qərb bölgəsində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb - FOTOLAR
Antalyada şəhidlərimiz anıldı - "Qəbələ"nin oyununda
Великолепный Азербайджан на российском "Первом канале" - ВИДЕО
МВД о задержании радикалов на Аллее шехидов
Hamımızın evdə istifadə etdiyimiz bu dərman təhlükəlidir
Администрация Эрдогана: Турция не забудет боль Азербайджана
В Мали террористы напали на лагерь ООН, есть убитые
Во Франции задержаны сотни "желтых жилетов"
-
20 Янв. 10:20 9 624
-
20 Янв. 17:37 4 230
-
20 Янв. 19:50 3 682
-
20 Янв. 20:26 2 985
-
20 Янв. 12:14 2 568