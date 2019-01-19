На странице яйца-рекордсмена появилось еще одно фото
19 января 2019 15:30 145
На странице яйца, которое набрало рекордное количество лайков в инстаграме, появилось еще одно фото. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, оно было размещено в социальной сети.
Изображение демонстрирует еще одно яйцо, но на этот раз с трещиной. На момент публикации новости оно уже собрало более 4,5 млн лайков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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