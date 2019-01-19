На странице яйца-рекордсмена появилось еще одно фото

19 января 2019 15:30

На странице яйца, которое набрало рекордное количество лайков в инстаграме, появилось еще одно фото. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, оно было размещено в социальной сети. 

Изображение демонстрирует еще одно яйцо, но на этот раз с трещиной. На момент публикации новости оно уже собрало более 4,5 млн лайков.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az