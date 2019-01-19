Ученые рассказали о влиянии колбасы на появление рака

У людей, ежедневно употребляющих 25-30 граммов обработанного мяса, на 9% выше риск развития рака груди по сравнению с теми, кто позволяет себе не более пяти граммов подобных продуктов в сутки. Такие данные были получены в результате метаанализа 15 масштабных исследований, в которых приняли участие более 1,2 миллиона женщин. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на RG, передает International Journal of Cancer Research.

В частности, американские исследователи подтвердили, что появление злокачественных образований может быть следствием присутствия нитрита натрия (Е 250) в обработанном мясе. К нему относятся - различные виды колбасы, сосиски, ветчина, солонина, хот-доги, вяленое мясо, а также мясные консервы и мясные экстракты и соусы.

То есть, "обработанными", согласно информации Всемирной организации здравоохранения, считаются мясные продукты, приготовленные с помощью соления, консервирования, копчения или другими способами, которые применяются для усиления вкуса и увеличения срока годности продукта.