5 городов, которые пытаются отказаться от автомобилей

Идея ограничить или даже совсем запретить автомобильное движение в городах не нова. Власти городов по всему миру, пытаясь улучшить экологию, сократить количество пробок и сделать более спокойной жизнь тех, кто живет в центре города, пытаются минимизировать количество автомобилей в городах.

Используют они для этого самые разные способы: одни не пускают в центр старые машины, другие увеличивают стоимость парковок, третьи просто запрещают въезд в город любого автотранспорта кроме общественного.

Париж

Исследование 2018 года показало, что Париж (вместе с Москвой и Лондоном) вошел в тройку европейских городов в самым грязным воздухом. Мэр города отреагировала на этот рейтинг и другие экологические данные, приняв два важных решения.

Теперь в выходные в центр города не могут въезжать машины, выпущенные до 1997 года, а первое воскресенье каждого месяца и вовсе объявлено днем без машин - с 10 утра до 6 часов вечера в центр французской столицы запрещено въезжать большинству автомобилей. Исключение сделано для жителей центральных районов, такси и общественного транспорта - им въезжать можно, но передвигаться разрешают не быстрее 20 км/ч.

Мехико

Мексиканская столица считается одной из наиболее загрязненных, но городские власти предприняли попытку хоть как-то улучшить экологию.

С 2008 года автомобильное движение по субботам существенно ограничили, что должно было сократить количество вредных выхлопов на 15%. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что существенных улучшений добиться не удалось.

Оказалось, что люди от своего личного транспорта отказались, но при этом активно пользовались такси или сервисами каршеринга. Эксперты, проанализировавшие ситуацию, отмечают, что жителям города действительно сложно отказаться от езды на авто и пересесть на общественный транспорт - такое поведение они считают своеобразной культурной особенностью мексиканцев.

Копенгаген

Количество личных автомобилей в Копенгагене в пересчете на душу населения - одно из самых низких в Европе. Все дело в том, что в городе активно поддерживают велосипедистов, сооружая для них не только велодорожки, но и целые веломагистрали, куда машинам въезд запрещен.

Кроме этого, уже сейчас существует план развития датской столицы, согласно которому в 2030 году могут запретить продажу бензиновых и дизельных машин, а с 2035 - гибридных.

Брюссель

К 2030 году в городе собираются запретить использование дизельных автомобилей, а пока же серьезно взялись за тех автовладельцев, которые ездят на старых машинах, загрязняющих воздух.

В столице установили сотни камер, с помощью которых пытаются отследить, где ездят такие машины, а также где живут их владельцы. Такие автолюбители будут платить дополнительный налог.

Богота

В столице Колумбии программа, ограничивающая количество автомобилей на улицах города, работает с 1974 года.

Вот уже почти 45 лет каждое воскресенье с 7 утра до 2 часов дня въезд на городские улице машинам запрещен. В результате реализации такой программы каждую неделю перекрыты оказываются примерно 120 км городских улиц, по которым передвигается четверть населения столицы - примерно 1,7 млн человек.