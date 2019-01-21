Как выглядели любимые актеры из «Гарри Поттера» в молодости - ФОТО

Когда мир потрясла ужасная новость о смерти выдающегося актера Алана Рикмана, рыдали все: взрослые и дети. Большинство из нас запомнили Рикмана в роли профессора Северуса Снейпа в цикле фильмов о Гарри Поттере.

Что примечательно, о молодом актерском составе легендарной серии фильмов о мальчике-волшебнике публике известно практически всё: как они прошли кастинг на роль, как выросли, что делают после окончания экранизации бестселлера Джоан Роулинг. Но ведь следует отдать должное: старшее поколение актеров в этих фильмах своей непревзойденной игрой заслужило, чтобы о них знали и говорили люди.

Day.Az со ссылкой на Ofigenno.cc покажет вам, как выглядели любимые актеры из "Гарри Поттера" в молодости. Редкие снимки!

Альбус Дамблдор

В первых двух эпизодах доброго Дамблдора играл Ричард Харрис. В 2002 году он скончался, и роль директора Хогвартса досталась Майклу Гэмбону.

Бартемиус Крауч (старший)

Долорес Амбридж

Корнелиус Фадж

Ксенофилиус Лавгуд

Лорд Волдеморт

Минерва Макгонагалл

Ремус Люпин

Рубеус Хагрид

Северус Снейп

Сириус Блэк