Как выглядели любимые актеры из «Гарри Поттера» в молодости - ФОТО
Когда мир потрясла ужасная новость о смерти выдающегося актера Алана Рикмана, рыдали все: взрослые и дети. Большинство из нас запомнили Рикмана в роли профессора Северуса Снейпа в цикле фильмов о Гарри Поттере.
Что примечательно, о молодом актерском составе легендарной серии фильмов о мальчике-волшебнике публике известно практически всё: как они прошли кастинг на роль, как выросли, что делают после окончания экранизации бестселлера Джоан Роулинг. Но ведь следует отдать должное: старшее поколение актеров в этих фильмах своей непревзойденной игрой заслужило, чтобы о них знали и говорили люди.
Day.Az со ссылкой на Ofigenno.cc покажет вам, как выглядели любимые актеры из "Гарри Поттера" в молодости. Редкие снимки!
Альбус Дамблдор
В первых двух эпизодах доброго Дамблдора играл Ричард Харрис. В 2002 году он скончался, и роль директора Хогвартса досталась Майклу Гэмбону.
Бартемиус Крауч (старший)
Долорес Амбридж
Корнелиус Фадж
Ксенофилиус Лавгуд
Лорд Волдеморт
Минерва Макгонагалл
Ремус Люпин
Рубеус Хагрид
Северус Снейп
Сириус Блэк
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