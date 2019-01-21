Американцу пересадили сердце донора, больного гепатитом С

Житель американского города Анакортс Керри Хайс стал первым человеком, которому пересадили сердце больного гепатитом C донора и впоследствии вылечили от этого заболевания. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет Seatle Times.

Сообщается, что 49-летний американец родился с пороком сердца, из-за которого ему уже в возрасте 28 лет потребовалась операция на открытом сердце. За последние четыре года Хайсу также пришлось перенести еще четыре операции. Издание отмечает, что последние полтора года у мужчины было искусственное сердце.

В России около 8 миллионов больных хроническими гепатитами В и С. Как вылечить гепатит? Какие препараты доступны? Куда обращаться за помощью? Ответы ищет Алексей Лахов (общественная организация "Вместе против гепатита", фонд "Гуманитарное действие") специально для проекта "Социальный навигатор".

Врачи предложили Хайсу пересадку сердца вне очереди, но предупредили, что орган будет от больного гепатитом C донора. Также они заверили мужчину, что болезнь на 99 процентов излечима.

По информации газеты, операция прошла третьего июля прошлого года, после чего Хайс заразился гепатитом C. Однако уже 20 декабря медики сообщили мужчине, что болезнь удалось вылечить - до этого ему пришлось пройти восемь недель противовирусного лечения.

Гепатит - воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире. Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. Гепатит С передается через кровь, а также при незащищенном половом контакте. В России, в соответствии с постановлением правительства от первого декабря 2004 года, гепатит B и C включен в перечень социально значимых заболеваний. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С инфицированы более восьми миллионов россиян. Чаще всего болеют люди наиболее трудоспособного возраста - от 20 до 39 лет. Вакцины против гепатита С на настоящий момент не существует.