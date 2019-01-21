«Нафаршированный» вафлей хомячок умилил пользователей Сети - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором хомяк лакомится предложенной вафлей. При этом грызун сначала поедает угощение "в рамках приличия", откусывая десерт по кусочкам, а затем за один укус поглощает еду. Кадры сопровождает неповторимый вафельный хруст, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Ролик был опубликован в Instagram. При этом запись набрала уже тысячи просмотров. Пользователи отмечают, что грызун просто оказался в восторге от предложенного лакомства и решил отобедать позже, где-нибудь "в укромном месте".

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