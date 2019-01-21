Лестница не выдержала веса неудачливого маляра - ВИДЕО

Ролик с трагикомичным инцидентом, попавшим 4 января на видеокамеру предположительно в ЮАР, на днях был опубликован на странице развлекательного сообщества в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

На что надеялся молодой человек во время покрасочных работ, стоявший на прогибающейся под ним лестницей, остаётся только догадываться. Но шаткая конструкция в итоге поехала под весом маляра, который совершил болезненное приземление, упав плашмя на землю. Плюс ко всему герою видеоролика пришлось провести незапланированную дегустацию лакокрасочного изделия, испачкавшего его лицо.

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